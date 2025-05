Al termine di una sfida intensa e carica di emozione, il Fc Vittoria conquista l’accesso alla finale playoff del campionato di Eccellenza, pareggiando 1-1 contro l’Avola. Un risultato che, in virtù del miglior piazzamento in classifica, consente ai biancorossi di continuare a sognare.

A fine partita, l’allenatore Nicolò Terranova (nella foto) ha voluto analizzare con lucidità quanto accaduto in campo, senza dimenticare il valore degli avversari:

“Prima di tutto, voglio fare i complimenti al Città di Avola per la prestazione offerta e al suo allenatore, che ha preparato molto bene la gara. Non era facile affrontare una squadra così organizzata e determinata”.

Nel primo tempo, il Vittoria ha faticato a entrare pienamente in partita: “Eravamo un po’ contratti, probabilmente anche per la pressione della posta in palio. Sentivamo il peso della responsabilità davanti alla nostra gente e ci siamo un po’ irrigiditi”.

Poi, nella ripresa, la svolta: “I cambi ci hanno dato nuova linfa e abbiamo cambiato volto, sia nell’atteggiamento che nell’interpretazione della partita. Dopo aver subito il gol – arrivato sull’unico vero tiro in porta degli avversari – abbiamo reagito da squadra vera, con carattere, pazienza e grande voglia di non mollare”. Il pareggio è arrivato nel secondo tempo supplementare, ma non è stato solo il campo a spingere il Vittoria verso la finale: “Il pubblico è stato meraviglioso, una cornice fantastica e una curva che per 120 minuti non ha mai smesso di incitarci. Anche nei momenti più difficili, sentivamo il loro supporto, ed è stato fondamentale per tenerci vivi fino alla fine”.

Il Fc Vittoria vola dunque in finale, consapevole dei propri mezzi e con il cuore gonfio di orgoglio.