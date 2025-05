Incidente autonomo, ferito il conducente. E’ accaduto a Scicli, nel primo pomeriggio, sulla Sp 37 in contrada Guardiola. Un’Alfa Romeo 147, con alla guida un giovane sciclitano, cappotta (la dinamica in via d’accertamento da parte della polizia municipale) e dopo un breve volo si ferma in un cortile fra due abitazioni. Tragedia sfiorata perché al momento del volo dell’auto nel cortiletto, per fortuna, non vi erano persone. Se l’auto fosse andata oltre, sarebbe andata a finire nella sottostante contrada Mendolilli (cimitero di Scicli). Il giovane automobilista è riuscito a uscire dalla macchina riportando delle ferite motivo per cui è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Modica. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale, un autogru per la rimozione del mezzo (foto e video Franco Assenza).