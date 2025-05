Nel corso di attività volte alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Ps di Vittoria hanno tratto in arresto un giovane tunisino di 23 anni, e sequestrato complessivamente 131 grammi di hashish e 29 grammi di marijuana.

Gli operatori hanno effettuato specifici servizi di osservazione in piazza Manin, uno dei principali luoghi di spaccio della città, ed hanno notato lo straniero nell’atto di cedere una dose di hashish ad un assuntore. Prontamente bloccato, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 7 confezioni della medesima sostanza, pronte per lo smercio, ed il successivo controllo del suo domicilio ha consentito di rinvenire altro stupefacente dello stesso tipo, per un peso complessivo di 131 grammi, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 110 euro. La perquisizione a carico dell’acquirente ha permesso di rinvenire 29 grammi di marijuana.

Pertanto, si è proceduto al sequestro dello stupefacente, nonché del denaro in quanto ritenuto provento dell’attività di spaccio, alla segnalazione dell’acquirente al prefetto per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste, e alla denuncia in stato di arresto dello straniero, il quale è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.