Il 10 e 11 maggio, alle ore 18.30, il sipario della Maison GoDot di Ragusa si aprirà sul coinvolgente e divertente spettacolo per ragazzi, e non solo, firmato dalla Compagnia G.o.D.o.T.: “La vera storia de La Bella Addormentata — Favola sulla diversità in chiave comica”. Un progetto originale nato dalla brillante penna di Federica Bisegna, con la regia di Vittorio Bonaccorso, che sta riscuotendo grande apprezzamento anche tra le scolaresche. Quello proposto è uno dei format più amati della Compagnia G.o.D.o.T., che utilizza la rivisitazione comica delle fiabe classiche come strumento efficace per parlare aanche ai più piccoli di tematiche importanti, quali la parità di genere, la sostenibilità ambientale e, in questo caso, la diversità. Al centro della scena ci sarà infatti il valore dell’inclusione, raccontato con leggerezza, ironia e grande creatività. Sul palco, in un travolgente gioco teatrale fatto di continui cambi di ruolo e ritmo, si alterneranno Benedetta D’Amato, Alessandra Lelii e Lorenzo Pluchino, sulle musiche originali di Alessio Barone. I tre attori daranno vita a una girandola di personaggi, catturando l’attenzione dei piccoli spettatori grazie alla regia colorata e dinamica di Bonaccorso e al testo brillante e pungente della Bisegna, che cura anche i variopinti costumi. A impreziosire lo spettacolo anche la partecipazione speciale delle piccole Carlotta Armenia, Amelia Gurrieri, Sara Mirabella e Aida Munda, che porteranno una ventata di dolcezza e spontaneità. Durante la serata ci sarà anche un omaggio a “I doni del Nilo”. “È un appuntamento pensato per emozionare e far riflettere i più giovani, aiutandoli a crescere con la consapevolezza che la diversità è un valore da accogliere e celebrare – spiegano i direttori artistici della compagnia teatrale ragusana Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – ‘La vera storia de La Bella Addormentata’ parla ai bambini con il linguaggio del teatro e della favola, regalando loro risate ma anche strumenti per comprendere la realtà in modo più profondo. È proprio questo l’obiettivo del format: sensibilizzare coniugando bellezza e divertimento”.

