Festa di Maria Santissima della Medaglia a Ragusa. Dopo che ieri è stato avviato il triduo in preparazione della festa esterna, ecco qual è il programma previsto per domenica 11 maggio. In cattedrale, il cui parroco è il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, le sante messe sono fissate alle 9, alle 10,30 e alle 12. Alle 17,30, poi, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da padre Gianni Iacono, ocd, rettore del santuario della Madonna del Carmine di Ragusa.

La messa in questione sarà animata dalla corale San Giovanni Battista diretta dal maestro Giovanni Arestia. Partecipa l’Unitalsi di Ragusa. Alle 18,30 prenderà il via la processione con l’artistico simulacro della Madonna della Medaglia per le seguenti vie: cattedrale, corso Italia, via Roma, via Ss. Salvatore, via Mario Leggio, via L. Nicastro, via Roma, via Ecce Homo, via Mario Rapisardi, corso Italia e rientro in cattedrale. Il corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa, diretto dal maestro Giacomo Antonio Palermo, accompagnerà la processione in questione. Parteciperà l’Unitalsi di Ragusa. I fedeli sono stati invitati a partecipare alla processione con le candele accese. Al rientro del corteo processionale, è fissata la celebrazione eucaristica presieduta dal canonico sacerdote Giorgio Occhipinti.