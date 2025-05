Dopo che questa sera saranno accese le luminarie artistiche, entrano nelle prime significative fasi le celebrazioni in onore di Maria Santissima Addolorata a Comiso. L’attenzione di devoti e fedeli è altissima. Domani, sabato 10 maggio, si prosegue con il solenne Settenario in preparazione alla festa. In particolare, alle 18,30 ci sarà la recita del Rosario e la coroncina del mese di maggio, alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Giuseppe Iacono, già parroco della chiesa Madre. Il Settenario sarà animato dall’arciconfraternita del Santissimo Sacramento e dalla confraternita di Maria Ss. Addolorata. Domenica, invece, il buon cuore dei comisani sarà messo ancora una volta alla prova a sostegno di tutte le persone che hanno bisogno. L’11 maggio, infatti, dopo la celebrazione eucaristica delle 9 nella chiesa di San Biagio, alle 9,30 il corpo bandistico Diana allieterà le vie della città accompagnando la raccolta dei doni per la tradizionale Cena gastronomica. Alle 10,30 l’apertura della Fiera del dolce. Alle 11 la celebrazione eucaristica.

A mezzogiorno, dalla scalinata della chiesa di San Biagio, i bambini dell’Inno, un’altra delle straordinarie tradizioni caratterizzanti la festa di Maria Santissima Addolorata a Comiso, si uniranno al corteo dei carretti siciliani che si concluderà in piazza Fonte Diana con la benedizione dei doni offerti per la Cena. In vari angoli delle strade, i devoti allestiranno dei tavoli imbanditi con i prodotti che saranno messi a disposizione della parrocchia. Alle 18 prenderà il via la Cena gastronomica. Alle 18,30 ci sarà la recita del Rosario e la coroncina del mese di maggio. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Antonino Puglisi, parroco della chiesa Madre San Giovanni Battista in Santa Croce Camerina. Durante la celebrazione, ci sarà la benedizione delle mamme. Il Settenario sarà animato dalle donne dell’Azione cattolica parrocchiale. Al termine del Settenario, il maestro Salvo Barone donerà alla basilica Santa Maria delle Stelle una sua opera, raffigurante il venerato simulacro ligneo di Maria Ss. Addolorata. A seguire, ci sarà la premiazione della terza edizione del “Contest Maria Russo” che sarà attribuito al tavolo della cena più bello e più ricco.