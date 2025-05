E cento erano gli ospiti che ieri sera sono stati i veri protagonisti della cena evento ‘100 a Tavola’ lungo la strada sottostante la magnifica e imponente chiesa di San Giorgio a Modica. In una location da sogno con da una parte la magnificenza dell’architettura barocca e dall’altra la bellezza del panorama iconico della Città della Contea, un lunghissimo tavolo ha accolto gli ospiti.

Si è concretizzata nel migliore dei modi l’idea lanciata dallo chef Lorenzo Ruta dell’omonimo ristorante sito a Modica e dal team di Progetto Duca di contribuire a raccontare la bellezza, la storia, le tradizioni, le potenzialità e la magia paesaggistica e monumentale di Modica attraverso un evento, unico nel suo genere per la Città della Contea. La cena ‘100 a Tavola’, programmata nell’ambito dei festeggiamenti del patrono San Giorgio, è stata resa possibile grazie alla disponibilità del comune di Modica nella persona del sindaco Maria Monisteri, con il sostegno del main sponsor Coop-Gruppo Radenza e di importanti aziende del territorio che hanno creduto nel progetto sin dalla prima ora.

Incantevole, ricercato e inedito il menu firmato dallo chef Lorenzo Ruta che ha proposto, in un crescendo di gusti e sapori, piatti legati con un fil rouge alle tradizioni e al culto di San Giorgio.

“Sembrava inizialmente difficile – ha esordito Lorenzo Ruta – realizzare una simile cena in uno dei posti più belli, autentici e riconosciuti di Modica, ma ci siamo riusciti. Dunque la nostra soddisfazione è doppia. Innanzitutto nell’avere creduto, noi per primi, in un progetto nato essenzialmente per fare la nostra parte nel tributare i giusti riconoscimenti ad una città che ci ha fatto crescere e crede nel valore dell’autenticità dell’enogastronomia, oggi valore riconosciuto di cultura, di sostenibilità, di ricerca e di divulgazione. L’altra soddisfazione è racchiusa nei sorrisi dei cento protagonisti che hanno scelto di esserci dandoci fiducia a scatola chiusa”.

“Ci siamo riusciti! – così Salvatore Susino, in rappresentanza di Progetto Duca – Abbiamo messo su un’organizzazione maniacale per evitare imprevisti e possibili sbavature e, grazie a tutti, abbiamo registrato un risultato ben al di sopra delle nostre aspettative. Modica ha risposto con grande entusiasmo all’evento e di questo siamo veramente grati. Abbiamo cercato di creare un’atmosfera quasi surreale, di sospensione, proprio per ricercare quella leggerezza che volevamo regalare ai 100 protagonisti di quest’evento che è partito da Modica, ma crediamo con molta probabilità, vedrà altre repliche come una sorta di tour itinerante, di cui vi terremo aggiornati”.

Al termine della meravigliosa cena si è passati al buffet di dolci con la cassata siciliana e i cannoli firmati da Antica Dolceria Bonajuto, con la piccola pasticceria di Donna Elvira e con il gelato proposto da Don Peppinu.

“Abbiamo scelto l’eccellenza in ogni aspetto – hanno chiosato Lorenzo Ruta e Salvatore Susino – dalle materie prime ai vini selezionati da Gurrieri e ai cocktail realizzati da Area3 Bar Academy, dalla ricercatezza della tavola curata dalla wedding planner Francesca Zacco di Swami alla singolarità dell’intrattenimento musicale con interpretazioni del cantautorato siciliano, da Franco Battiato a Rosa Balistreri e poi le luminarie della festa di San Giorgio e il panorama hanno fatto il resto. A questo punto, non ci resta che dire: Arrivederci alla prossima”.