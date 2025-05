“Obiettivo: la sicurezza dei cittadini”. Questo il tema dell’incontro promosso ed organizzato a Modica nell’ambito dei “Giovedì dell’Unitre”. Un evento ispirato dall’iniziativa della polizia Locale e dell’amministrazione comunale della città della Contea con la quale è stato realizzato l’utile ed apprezzato libretto informativo “Proteggiti dalle truffe. Guida per anziani”. Dopo l’intervento introduttivo del presidente dell’Unitre Enzo Cavallo ed il saluto del presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, è stato il comandante della polizia locale, Rosario Cannizzaro, a relazionare sul tema dell’incontro avente per oggetto un argomento, quello delle truffe, che pur se combattuto da tutte le forze dell’ordine resta di grande attualità.

E’ poi seguito l’intervento del sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto (nella foto da sinistra Cavallo, Monisteri e Cannizzaro) che si è soffermata sulla costante e mai interrotta azione dell’Amministrazione comunale impegnata non solo per la sensibilizzazione dei cittadini ma anche, prima d’ogni cosa, per la prevenzione degli atti malavitosi. Ad ulteriormente qualificare l’incontro sono stati gli interventi programmati dei rappresentanti delle forze dell’ordine la cui partecipazione è stata particolarmente apprezzata perché di conforto per tutti i cittadini e non solo per i partecipanti all’incontro.

Nell’ordine sono intervenuti il luogotenente Giovanni Grillone, comandante della locale Stazione dei Carabinieri, il sovrintendente Francesco Modica per la Polizia di Stato ed il maresciallo ordinario Pietro Nappi per la Guardia di Finanza. Con la relazione di Cannizzaro, che ha illustrato i contenuti del vademecum, e con tutti gli interventi, se da una lato è stato riconosciuto che, per fortuna, quello di Modica è un territorio dove i casi di truffa non sono molto diffusi rispetto ad altre zone e dove l’azione delle forze dell’ordine è alquanto efficace, dall’altro è stato sottolineato che il fenomeno tende a diffondersi ed occorre mobilitarsi per non abbassare la guardia. Ecco la necessità di mettere in campo ogni possibile iniziativa, con tutti i mezzi a disposizione, per prevenire e per reprimere ogni tipo di comportamento truffaldino a danno dei cittadini con particolare attenzione alle persone più anziane. Da qui la validità e l’importanza del Vademecum realizzato dalla polizia locale e messo a disposizione di tutti i cittadini e fatto proprio dall’Unitre di Modica per essere distribuito ai propri associati. Da considerare che l’incontro si è reso utile per raccomandare a tutti di diffidare delle persone sospette e non conosciute, di non rispondere a chi chiede notizie personali e dati sensibili, di non assecondare le richieste di soldi spesso motivate da ragioni inventate per sfruttare i sentimenti ed i punti deboli dei malcapitati. E’ servito inoltre per testimoniare l’impegno delle forze dell’ordine che hanno assicurato la massima disponibilità ad intervenire, sempre ed ovunque, per far fronte ai casi che saranno tempestivamente segnalati.