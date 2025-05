Il Modica vince lo spareggio playoff contro i cugini del Vittoria e passa il turno. Un episodio controverso, dunque, ha deciso la sfida odierna: nella fase finale del primo tempo, l’attaccante Cacciola ha trasformato con freddezza il calcio di rigore concesso per un atterramento in area di Arquin da parte del portiere Malandrino.

L’azione incriminata è avvenuta in una fase cruciale dell’incontro, con le due squadre ancora bloccate sullo 0-0. Arquin, lanciato in contropiede, è stato giudicato fallosamente contrato da Malandrino in area di rigore. L’arbitro ha indicato, senza pensarci, il dischetto, scatenando le proteste vibranti della squadra ospite.

Sul pallone si è presentato Cacciola, che non ha tremato, spiazzando il portiere e siglando il gol che ha sbloccato il risultato e, di fatto, la partita.

Nel primo tempo grave infortunio per l’attaccante modicano Idoyaga nello scontro con un avversario. Il giocatore è stato portato in ospedale. Lungo il recupero concesso dall’arbitro: 17’ nel primo tempo, 7’ nel secondo. Prossimo avversario del Modica sarà l’Elettro Marconia, formazione lucana.