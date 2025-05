Un quindicenne di Barrafranca, in provincia di Enna, è morto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo un incidente stradale avvenuto in pieno centro cittadino. Il ragazzo, Gabriele Giadone, è stato trasportato in ospedale da Barrafranca ma è deceduto nel corso di un intervento chirurgico. Secondo le prime indiscrezioni il ragazzo, figlio di un imprenditore, stava percorrendo via Signore Ritrovato quando si è scontrato con una macchina. Sono in corso indagini per accertare la dinamica del tragico sinistro.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, il minore era in sella ad uno scooter e stava percorrendo una rotonda, quando, per cause da accertare, è stato investito da una macchina. L’impatto è stato violentissimo, il 15enne è stato sbalzato dalla sella, procurandosi diverse lesioni: alcuni testimoni hanno prestato le prime cure al ragazzino ma si è subito compreso che le sue condizioni fossero serie.