E’ cominciato come peggio non si poteva il derbissimo ibleo tra Modica e Vittoria per l’attaccante rossoblù Lucas Idoyaga (nella foto) che ha rimediato una brutta botta e che è stato trasferito in ospedale. Grandissima preoccupazione per tutti i tifosi presenti allo stadio nel contesto di una partita cruciale per il futuro di entrambe le formazioni. Ci si gioca, infatti, il pass per gli spareggi interregionali del campionato di Eccellenza, in chiave salto di categoria. Dall’ospedale, comunque, giungono notizie confortanti per Idoyaga che non verserebbe in condizioni critiche e che, anzi, si sta riprendendo. Intanto, la partita è proseguita regolarmente.