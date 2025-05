Dopo gli interventi di ripristino, non ancora terminati, del manto stradale da parte dell’Enel e dell’impresa che si occupa di installare la fibra, la settimana prossima si procederà con la risagomatura di alcuni tratti stradali del centro urbano di Pozzallo. I lavori iniziano domani, lunedì 12 maggio. L’intervento è stato reso possibile utilizzando un finanziamento di 140.000 euro da parte del governo nazionale. Le strade interessate risultano essere le seguenti: via Pietro Nenni, via Bixio tratto compreso fra via Solferino e via Della Repubblica, via Dogali tratto compreso fra via Garibaldi e via Napoli, via Pascoli, via Pasubio, rotatoria via Dell’Arno con le vie Lungomare Pietre Nere e Rapisardi, rotatoria viale Europa in prossimità della scuola media A. Amore, rotatoria viale Europa intersezione con via Rapisardi, via Alfieri tratto compreso tra via Gabriele D’Annunzio verso viale Europa (il sindaco Ammatuna in una foto di repertorio durante la ripavimentazione di una strada).