Stando a quanto è stato accertato al momento, è divampato un incendio vicino alla colonnina del distributore Lukoil dove la quarantunenne di Favara si era accostata per fare – con modalità self-service – rifornimento di carburante alla sua auto, una Fiat Punto. Il primo ad intervenire è stato un vigile del fuoco libero dal servizio, che si trovava a passare dalla strada provinciale. Il pompiere, accortosi delle fiamme all’autovettura, s’è subito precipitato ed ha trovato il cadavere della donna già carbonizzato. Ha chiamato in aiuto e soccorso i suoi colleghi del comando provinciale. E sul posto sono, naturalmente in fretta e in furia, arrivati i militari dell’Arma che si stanno adesso occupando, assieme ai pompieri, di tutti gli accertamenti tecnici. Non ci sono dubbi, così pare, sul fatto che si sia trattato di un tragico incidente.