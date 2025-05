Furgone in fiamme al villaggio Gulfi, in via del Mandorlo, per cause ancora in via di accertamento. L’incendio si è sviluppato nel giro di pochissimo. Il conducente è riuscito ad abbandonare il veicolo in tempo, evitando il peggio. Nessun ferito, dunque, ma molta paura tra i residenti e gli automobilisti in transito. Sul posto i vigili del fuoco e gli operatori della protezione civile Gruppo Alfa di Chiaramonte Gulfi. L’area è stata messa in sicurezza. Non è da escludere, considerate le modalità dell’episodio, il cortocircuito.