Inaugurata sabato pomeriggio a Donnalucata, nei bassi di palazzo Mormino, la nuova sede dell’associazione Il Molo, una realtà presente da oltre un anno e che già si è distinta per una serie di attività di partecipazione attiva per il bene comune. La cerimonia di inaugurazione è avvenuta nel ricordo del giudice Severino Santiapichi e del professore Bruno Ficili, due figli illustri di Scicli che hanno vissuto nella frazione di Donnalucata e ai quali l’associazione ha voluto dedicare due stanze della nuova sede.

“Si tratta di due uomini che hanno dato tanto a questo territorio e non solo – ha commentato Massimo Santiapichi, presidente dell’associazione Il Molo – il professore Ficili impegnato in missioni per la pace e più volte candidato al Nobel, il magistrato Severino Santiapichi, uomo di grande spessore culturale e profondamente legato a questo territorio, è stato per 50 anni ai vertici della magistratura, ha presieduto la Corte D’Assisi e guidato i più importanti processi come quello alle Brigate Rosse e per il tentato assassinio del papa Giovanni Paolo II. Chi visiterà queste due stanze troverà foto e documenti che richiamano la storia di questi due grandi personaggi, è un modo per non dimenticare e per tenere sempre vivo il ricordo. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro di squadra , tutti i soci della nostra associazione hanno contribuito a rendere possibile tutto questo. Un ringraziamento particolare a tutta l’amministrazione comunale, in particolare al sindaco Mario Marino e all’assessore Gianni Falla che hanno creduto in questa iniziativa”.

Dopo il taglio del nastro, alla presenza del sindaco di Scicli e di diverse autorità, la cerimonia è proseguita con un convegno sul tema della Pace e della Legalità in memoria di Ficili e Santpiapichi con le testimonianze dei familiari e di chi ha condiviso il proprio percorso con queste due importanti figure. La serata si è chiusa con uno spettacolo dal titolo “L’amore cambia il mondo” a cura del laboratorio teatrale Mondo di Luci diretto da Maria Distefano che ha moderato il convegno. Nel corso della serata è stato anche consegnato il premio Gogòl – simbolo mondiale del sorriso – alla famiglia Ficili alla presenza dell’ideatore dell’ambasciatore del sorriso Mauro Todaro.