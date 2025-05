Dopo aver incassato la sconfitta di gara-1 la Virtus torna subito in campo per la seconda sfida contro il Golfo Piombino. L’appuntamento, valido per il primo turno dei playout della Serie B Old Wild West, è in programma domani, alle 21, al PalaTenda. A Ragusa servirà una scossa emotiva dopo aver segnato appena 24 punti nella ripresa di gara-1 e aver sciupato, così, un avvio promettente: “Non abbiamo fatto quasi mai canestro – è stata l’analisi di coach Massimo Di Gregorio – nonostante avessimo costruito anche buoni tiri. Questa cosa ci ha un po’ scoraggiato, ma siamo in una serie di playout e bisogna giocare ogni partita fino al 40’. Faccio i complimenti a Piombino per aver interpretato la gara con intensità. In una serie al meglio delle cinque, non puoi rivoluzionare l’assetto della squadra, ma certamente possiamo e dobbiamo sistemare qualcosa, continuando a prenderci i tiri aperti. L’obiettivo è farsi trovare pronti, reagire mentalmente alla loro aggressività e sfruttare le occasioni che ci capiteranno”. La sfida di domani sera, la seconda di fila in Toscana, sarà arbitrata dai signori Di Luzio (Cernusco sul Naviglio) e Guerrera (Vigevano) e sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati sul sito e sull’App Lnp Pass. La serie proseguirà venerdì sera, alle 20,30, al PalaPadua di Ragusa, dove si disputerà gara-3.