Intervento dei vigili del fuoco di Modica in corso Sandro Pertini in prossimità dell’incrocio con via Resistenza Partigiana, al quartiere Sorda, per mettere in sicurezza un palo della luce caduto rovinosamente sulla strada. L’incidente è stato provocato da un autobus dell’Ast (nella foto Domani Ibleo) che, per cause in corso d’accertamento ha urtato e abbattuto un palo dell’Enel. Nell’urto si è anche frantumato il vetro posteriore del pesante mezzo. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.