Confcommercio provinciale Ragusa ha avviato la stagione formativa, dando il via a un percorso che rappresenta una vera e propria opportunità concreta per chi intende investire nel settore della ristorazione. E’ stato il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, alla presenza del responsabile provinciale Corrado Lupo, a rivolgersi, nella sede formativa di via Sofocle, alla classe che ha iniziato le lezioni del corso Sab per la somministrazione di alimenti e bevande e che vedranno le docenze di esperti del settore. I partecipanti al corso avranno l’opportunità di completare un percorso di formazione altamente qualificato, nel corso del quale acquisiranno competenze fondamentali per avviare o gestire attività nel settore della ristorazione e della distribuzione alimentare. Nelle prossime settimane, inoltre, saranno avviati anche i corsi di agente di commercio e di agente immobiliare. Le iscrizioni sono tuttora aperte. Per informazioni rivolgersi alla sede Confcommercio di via Roma, telefono 0932.622522.

“Abbiamo percepito grande entusiasmo tra tutti i presenti – sottolinea il presidente Manenti – e questo è il miglior viatico per cercare di arrivare a tagliare un traguardo di un certo spessore. Anche perché attraverso degli impegni all’altezza della situazione sarà possibile potere contare su concrete opportunità professionali in un settore strategico per l’economia locale. Noi, come sempre, ce la stiamo mettendo tutta sapendo che solo grazie alla formazione è possibile raggiungere obiettivi di un certo spessore. Ed è quello che puntiamo a fare per garantire delle risposte sempre più all’altezza per la crescita dell’economia locale”.