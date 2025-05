Festa di Maria Santissima Addolorata a Comiso, verso i momenti più suggestivi. Le celebrazioni entreranno nel vivo nel corso del prossimo fine settimana. Prima, però, prosegue il tradizionale e partecipato Settenario in chiesa Madre. Domani, mercoledì 14 maggio, alle 19 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal sacerdote Marco Rabito, parroco della parrocchia Sacro Cuore in Avola. Il Settenario sarà animato dal gruppo Agesci Comiso 1. Giovedì, invece, la celebrazione eucaristica delle 19 sarà presieduta dall’arciprete parroco, il sacerdote Fabio Stracquadaini, con la partecipazione degli alunni delle classi quinte delle scuole primarie De Amicis, Monserrato e Senia di Comiso. Il Settenario sarà animato dagli stessi alunni e cantato dal coro dell’istituto comprensivo Luigi Pirandello, diretto dal maestro Claudio Digiacomo. Venerdì uno degli appuntamenti più tradizionali di questo periodo di festa. Alle 19 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal sacerdote Gino Ravalli, vicario parrocchiale.

Al termine, seguirà la cerimonia di consegna della nona borsa di studio Maria Ss. Addolorata in memoria del dottore Turi Schirmo. Alle 20, poi, la “Via Matris” (nella foto una delle precedenti edizioni) che sarà animata dal gruppo dei devoti portatori di Maria Ss. Addolorata. Il corpo bandistico Diana accompagnerà il canto della Sittina al seguito della venerata immagine della Vergine Addolorata lungo il seguente percorso: via Mons. Rimmaudo (I spada), piazza Fonte Diana, via Di Vita, corso Umberto I (II e III spada), via Casmene (IV spada), via Veneto, via Gen. Amato (V spada), viale della Resistenza, via San Biagio (VI spada), piazza Fonte Diana, via Mons. Rimmaudo, chiesa Madre (VII spada).