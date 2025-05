La compagnia teatrale “I superstiti” colpisce ancora una volta nel segno. Domenica scorsa, nella sala polivalente Bellini, in occasione della “festa della mamma”, ospite a Giarratana dell’amministrazione comunale e della consulta femminile, la commedia “La Scuola delle mogli” è stata apprezzata da un folto e variegato pubblico. Una bella esperienza per il gruppo amatoriale diretto da Carlo Nobile che ha proposto il riadattamento della pièce tratta da un’opera di Moliere. Non sono mancati i momenti di sano divertimento e, in qualche circostanza, di accurata riflessione che hanno fatto trascorrere più di un’ora e mezza all’insegna della spensieratezza a tutti coloro che hanno partecipato alla rappresentazione. Impreziosita, tra l’altro, dalla consegna di una rosa, da parte delle componenti della consulta femminile, a tutte le mamme che hanno partecipato. Il cast era formato, oltre che da Nobile che ha interpretato uno dei protagonisti, da Angelo Iacono, Elvira Baglieri, Tina Licitra, Pina Ganci, Gianni Canzonieri, Domenico Puccia, Pippo Antoci e Graziella Frasca. La scenografia a cura di Angelo Iacono e Pina Gangi, i costumi di Graziella Frasca, luci e musiche di Giorgio Mauro, trucco e parrucco di Rosanna Lena.

“La Scuola delle mogli” è stata rappresentata per la prima volta nel 1662, il 26 dicembre, ed è ritenuta in parte autobiografica. E dopo questo straordinario successo, la compagnia “I superstiti” torna di nuovo in scena durante il prossimo fine settimana, stavolta a Ragusa. Infatti, “La Scuola delle mogli” sarà sul palcoscenico del Nuovo teatro leader in via Ettore Fieramosca 161 sabato 17 maggio alle 21 e domenica 18 maggio alle 19. Un’altra occasione per vedere all’opera un manipolo di amici che ha deciso di scommettersi sul versante teatrale e che finora è sempre riuscito a calamitare l’attenzione degli spettatori. Il costo del biglietto, in questo caso, è di 10 euro. Info e prenotazioni al 335.5705353.