Sono ufficialmente terminate le riprese di “Ad Astra”, la webserie prodotta nell’ambito della terza edizione del progetto “L’Officina dei Sogni”, l’ambizioso percorso di alfabetizzazione cinematografica dell’Istituto Comprensivo “Filippo Traina” di Vittoria. Il progetto, realizzato sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico Carmelo La Porta e la direzione scientifica del Prof. Emanuele Busacca, ha coinvolto circa 45 studenti provenienti da tre istituti del territorio ragusano: l’I.C.S. “F. Traina” (capofila), l’I.I.S. “G. Mazzini” di Vittoria e l’I.I.S. “G. Carducci” di Comiso. Le riprese, iniziate a fine marzo, hanno trasformato gli studenti in una vera e propria troupe cinematografica professionale, ora impegnata nella fase di montaggio che si concluderà entro il 30 maggio. La webserie, composta da sei episodi della durata di sei minuti ciascuno, narra la storia di un gruppo di ragazzi che scopre come un misterioso meteorite abbia portato sulla Terra microorganismi alieni capaci di controllare le menti degli adulti. “Siamo estremamente orgogliosi del lavoro svolto dai nostri studenti – dichiara il dirigente scolastico Carmelo La Porta -. Questo progetto rappresenta molto più di un semplice laboratorio didattico. È un’opportunità per i nostri ragazzi di diventare protagonisti attivi del cambiamento culturale e sociale del territorio, utilizzando il linguaggio universale del cinema per raccontare la propria realtà e immaginare un futuro migliore”. Il progetto, svolto nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura, prosegue il percorso di successo avviato con la webserie “Per Aspera”, che ha ottenuto risultati straordinari a livello internazionale con 12 selezioni ufficiali in prestigiosi festival, 44 nomination e 12 premi vinti, diventando la serie italiana più premiata del 2022 e la decima in Europa. “Con ‘Ad Astra’ abbiamo voluto alzare ulteriormente l’asticella – spiega Andrea Traina, regista e sceneggiatore che ha diretto il progetto -. Abbiamo scelto di esplorare il genere fantascientifico come lente attraverso cui guardare le problematiche ambientali del nostro territorio”. L’intero percorso didattico, strutturato in oltre 150 ore di formazione teorico-pratica, ha trasformato gli studenti da semplici fruitori passivi di contenuti audiovisivi a osservatori critici e narratori attivi. La regia è stata affidata ad Andrea Traina, socio fondatore e membro del board della Writers Guild Italia, con la collaborazione produttiva di Be Studio e la produzione esecutiva di Onirica Srl. La fase di montaggio, attualmente in corso, si concluderà entro la fine di maggio, e presto la serie sarà presentata ufficialmente al pubblico.