Nell’ultimo fine settimana a seguito di mirati servizi volti alla prevenzione del fenomeno dell’incidentalità correlato all’abuso di sostanze alcoliche e/o psicotrope, predisposti dal servizio polizia stradale, dal Compartimento della Polizia Stradale di Catania, la Sezione Polizia Stradale di Ragusa in stretta sinergia con la Questura di Ragusa, ha effettuato posti di controllo nella fascia costiera e nelle arterie principali delle località luogo di ritrovo dei giovani. In particolare, nella giornata di domenica 11 maggio, nell’ambito delle iniziative dedicate alla settimana mondiale sulla sicurezza stradale, l’attività di prevenzione ha visto l’impiego di pattuglie della Polizia Stradale di Ragusa e Distaccamento di Vittoria, con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Stradale di Enna, nonché personale del Servizio Sanitario della Questura di Ragusa che ha eseguito mirati controlli volti ad accertare l’abuso di sostanze stupefacenti a mezzo di specifiche apparecchiature Drugtest nella località di Marina di Ragusa, luogo di forte attrazione turistica. Controlli decisamente proficui che si sono concretizzati con l’identificazione di 41 persone di cui 26 sottoposti a verifica tramite etilometro, il controllo di 26 veicoli ed accertati 16 infrazioni al codice della strada, di cui 3 per guida in stato di ebbrezza ed 1 per guida sotto l’influenza di sostante stupefacenti che verranno deferiti successivamente all’Autorità Giudiziaria. In totale sono state, decurtati 44 punti sulla patente di guida, 2 patenti ritirate. Tali controlli, al fine di prevenire il fenomeno degli incidenti stradali, saranno ripetuti su tutto il territorio provinciale per garantire la sicurezza stradale a tutti dei cittadini ai quali ci si rivolge per sensibilizzarli al rispetto delle regole del codice della strada.