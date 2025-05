Sono in arrivo i momenti clou della festa di Maria Santissima Addolorata a Comiso. Domani, sabato 17 maggio, in particolare, è giorno di vigilia. E ci saranno momenti molto suggestivi e significativi. A cominciare dal festoso scampanio che si terrà alle 8, alle 12 e alle 17. Quindi, alle 17 il corpo bandistico Diana percorrerà le vie principali della città per diffondere i suoni e la gioia della festa. Alle 19, poi, il raduno dei fedeli nella chiesa di San Biagio per la tradizionale “pigghiata o mantu”. Il corteo festoso, con la reliquia della beata Vergine Maria, il prezioso manto, la raggiera, le stelle e la spada che ornano la statua di Maria Ss. Addolorata, muoverà processionalmente verso la chiesa Madre percorrendo: viale della Resistenza, via Gen. Amato, corso Umberto I, via Di Vita, piazza Fonte Diana, via mons. Rimmaudo e arrivo in chiesa Madre. Alle 19,30 ci sarà la svelata del pregevole simulacro settecentesco della beata Vergine Addolorata, il tutto tra la caratteristica pioggia di petali di rose e il tripudio osannante dei fedeli a cui farà da cornice il canto dell’Inno. A seguire, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete parroco don Fabio Stracquadaini e animata dalla corale parrocchiale Santa Maria delle Stelle e dai bambini dell’Inno. Alle 21,30, in piazza Fonte Diana, spettacolo musicale dei Mediterraneo, official tribute band dei Pooh, con la partecipazione della cantante Marta Barrano.Intanto, anche per questa edizione dei festeggiamenti, nel segno di una consolidata collaborazione che si rinnova di anno in anno sin dal 2015, il comitato dei festeggiamenti ha incaricato i professionisti della Novarlux Luminarie da Novara di Sicilia, nelle persone di Giuseppe Ferrara Da Campo e Santino Da Campo per addobbare a festa le principali vie del centro storico durante le giornate celebrative. E il risultato, come sempre, è degno della massima considerazione.