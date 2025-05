E’ il giorno della festa esterna. Il giorno in cui la devozione e la tradizione, fondata sui saperi trasmessi di generazione in generazione, raggiungono livelli altissimi. A Comiso tutta l’attenzione è puntata, domani, domenica 18 maggio, sulla chiesa Madre e su Maria Santissima Addolorata. Alle 8 l’armonioso suono delle campane e lo sparo di salve a cannone annuncerà a tutta la città la gioia della festa. Alle 9 il corpo bandistico Diana eseguirà le marce sinfoniche per le principali vie della città. Sempre alle 9 la celebrazione eucaristica presieduta da fra’ Corrado Germano, ofm conventuale, vicario parrocchiale. Alle 11 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal sacerdote Gino Ravalli, vicario parrocchiale, e animata dalle giovani famiglie della chiesa Madre. Alle 11, in piazza Fonte Diana, marce sinfoniche del corpo bandistico “Diana”. Alle 17 la celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete parroco, il sacerdote Fabio Stracquadaini. Sempre allo stesso orario i corpi bandistici Caravaglios e Diana eseguiranno marce sinfoniche in piazza Fonte Diana. Alle 18 l’uscita del venerato simulacro della beata vergine Addolorata e il trionfale ingresso in piazza Fonte Diana, accolto dalla moltitudine dei fedeli e dall’esultante coro di voci bianche che eseguirà il tradizionale Inno, scritto da mons. Francesco Rimmaudo e musicato dal maestro Alfio Pulvirenti. Al termine, scenografico lancio di carta colorata a cura della ditta Fire&Air Show.Seguirà la processione per le seguenti vie: mons. Rimmaudo, piazza Fonte Diana, San Biagio, viale della Resistenza, Pico della Mirandola, Maddalena, Principessa Mafalda, piazza Aurelio Saffi, Gen. Amato, viale della Resistenza, Puglie, Marchesi, Risorgimento, Arch. Mancini, Marconi. B. Croce, San Biagio, Lagrange, San Biagio, Pico della Mirandola, Gramsci, piazza San Biagio, via Morso (chiesa giubilare dell’Immacolata), corso San Francesco (chiesa S. Maria delle Grazie), corso Vittorio Emanuele (chiesa Maria Ss. Annunziata) (chiesa San Giuseppe), Gen. Amato, Attilio Regolo, Casmene, Pisanelli, Naselli, corso Umberto, Principe di Napoli, Veneto, Casmene, Apollo, Giotto, corso Umberto, Principe di Napoli, Veneto, Casmene, Apollo, Giotto, corso Umberto I, Di Vita, piazza Fonte Diana, mons. Rimmaudo, rientro in chiesa Madre. Alle 19,30 celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Biagio Aprile, amministratore parrocchiale della parrocchia Maria Ss. Annunziata. Alle 22,30 arrivo della processione in piazza Fonte Diana dove sarà eseguito l’Inno da coloro che l’hanno cantato negli anni della loro fanciullezza. A seguire, il rientro del simulacro in chiesa Madre, accolto da un canto dei bambini dell’Inno. Alle 23,30 lo spettacolo pirotecnico della ditta FaSiMa presso contrada Barco Muraglia (Sp Comiso-Santa Croce km 2,00 – vicino Tecnica Alluminio). Lunedì, poi, comincia l’ottavario della festa. Ogni giorno, alle 18,30 la recita del Rosario e la coroncina del mese di maggio. Alle 19 la celebrazione eucaristica. Lunedì, inoltre, in piazza Fonte Diana, la compagnia teatrale “Il teatro del Pero” di Comiso porterà in scena Fiat voluntas dei, commedia brillante in due atti di Giuseppe Macrì, regia di Giuseppe Ferlito.