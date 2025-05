“Completati gli interventi sull’edificio scolastico e in particolar modo sul suo prospetto, e con la ormai imminente conclusione dell’anno scolastico – afferma il sindaco, Peppe Cassì – siamo pronti ad avviare la seconda e più importante parte di riqualificazione di un luogo cruciale per Ibla e soprattutto per i suoi residenti: Piazza Marini, nota anche come Piazza Scuole.

Con questo intervento anche questa piazza potrà accogliere eventi e manifestazioni, diventando al tempo stesso un luogo più adatto alla socializzazione degli studenti e di chi vive il quartiere”.

“Guardiamo a una rigenerazione estesa dell’area – prosegue l’assessore al Centro Storico, Giovanni Gurrieri – procedendo step by step. Abbiamo cominciato qualche mese fa con l’intervento di ripavimentazione di una arteria centrale ma fortemente ammalorata com’era via dei Giardini per procedere ora con la Piazza.

Questo spazio sarà completamente rigenerato, anche nel verde e nell’illuminazione. I lavori inizieranno martedì, avranno un importo di oltre 160.000 € e la conclusione prevista è entro l’estate. Come sempre un ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti, dalla ditta ai progettisti all’Ufficio Centri storici, nonché ai residenti della zona”.