Ieri, sabato pomeriggio a Scoglitti, presso la “Sala dei Pescatori”, si è svolto l’interessante incontro con i carabinieri della locale Stazione Cc, riguardante il fenomeno delle truffe in particolare ai danni degli anziani, che il comandante, il maresciallo Roberto Scialpi, sapientemente ha illustrato, in tutte le forme e tipologie, per mettere in guardia i cittadini ed evitare di cadere nei tranelli di questi criminali.

I carabinieri ed altre forze dell’ordine, impiegati postali e chiunque altro bussi ad una porta, non sono autorizzati ad entrare e soprattutto non chiedono mai soldi o gioielli per risolvere eventuali problemi. Questo è in linea di massima il messaggio da far giungere a tutti, specie agli anziani.

All’incontro, erano presenti alcuni associati de “La Voce di Scoglitti” con la presidente Elisa Ferrara, l’assessore Salvatore Avola ed altri cittadini interessati a questo genere di informazione che sono stati invitati a diffondere a tutti coloro che possono essere in qualche modo interessati.