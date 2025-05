Una tranquilla serata di festa si è trasformata in un incubo nel cuore del centro storico di Noto, durante i festeggiamenti dell’Infiorata, uno degli eventi più attesi dell’anno. Poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica, una violenta rissa è esplosa improvvisamente tra la folla, gettando nel panico centinaia di presenti.

Testimoni riferiscono di aver udito anche colpi d’arma da fuoco, alimentando la paura tra i passanti e scatenando una fuga generale. La zona, gremita di persone per le celebrazioni, è stata immediatamente raggiunta dalla squadra investigativa della Polizia di Stato, che ha agito con prontezza per riportare l’ordine.

Due uomini sono stati arrestati e un minorenne è stato denunciato con accuse pesanti, tra cui rissa aggravata e possesso illegale di arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei soggetti coinvolti avrebbe estratto un’arma da cui sarebbero partiti alcuni colpi. Il numero esatto degli spari è ancora oggetto di accertamenti.

Gli agenti sono riusciti a bloccare uno dei responsabili mentre tentava di dileguarsi tra i vicoli della città, mentre un secondo uomo è stato fermato in possesso di un’arma. Le indagini sono in corso per chiarire le cause della lite, al momento ancora sconosciute.

L’episodio ha scosso profondamente la cittadinanza, anche per la sua vicinanza temporale con un importante evento istituzionale: poche ore prima si era tenuto, a Palazzo Ducezio, il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato, alla presenza di autorità civili e militari.

Non ci sarebbero feriti, ma la tensione resta alta. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli in città per garantire la sicurezza durante il proseguimento delle manifestazioni.