Anche Confcooperative territoriale Ragusa si unisce al coro delle associazioni datoriali di categoria che, come è accaduto in questi ultimi giorni, hanno chiesto un incontro alla presidente del Libero consorzio comunale, Maria Rita Schembari, per fare il punto sullo stato di salute dell’aeroporto di Comiso.

“E’ una risorsa troppo preziosa per lo sviluppo locale – commenta il presidente territoriale Confcooperative Ragusa, Luca Campisi (nella foto) – perché non resti al centro di ogni ragionamento da portare avanti per cercare di indirizzare la crescita verso le uniche direttrici possibili che, in questa fase storica, si rendono disponibili per la nostra provincia. Sappiamo come l’attuale Summer sia stata purtroppo segnata da un depotenziamento dello scalo. E, quindi, per evitare che questa situazione incida più del dovuto sulla nostra realtà, è doveroso comprendere, sin da ora, in che modo ci si può muovere per cercare di definire le scelte migliori. Solo se saremo tutti uniti, non ci sono dubbi, riusciremo a prendere le decisioni migliori. Ora che si è riformato l’organo politico dell’ente di viale del Fante, riteniamo che una convocazione urgente su questa tematica, con i rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali e di tutti i soggetti a vario titolo interessati alla crescita dell’aeroporto, possa aiutarci a farci compiere quel salto di qualità di cui si avverte da più parti il bisogno”.