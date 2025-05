L’Asd Sport Eventi, presieduta da Emiliano Migliorisi, come sempre figura di spicco nell’organizzazione di eventi calcistici sul versante orientale della provincia, in collaborazione con la società operaia di cultura e mutuo soccorso Asd e Aps di Frigintini, ha promosso la Frigintini SuperCup, torneo di calcio a 5. Sedici squadre al via nel campetto del signor Ragusa nella frazione modicana, con 150 tesserati che si affronteranno in due gironi da 8 squadre. Gli organizzatori sono Peppe Barone, Gabriele Leone e Giorgio Modica che, con il prezioso contributo di Marika Blandino, hanno allestito la location in modo accogliente, addirittura con musica e zona ristoro.

Al momento inaugurale (nella foto) presente anche Sergio Cassisi, il presidente provinciale del comitato Csen Ragusa, sotto la cui egida è stato organizzato il torneo in questione che si prefigge di promuovere lo sport del calcio a cinque tra tutti gli appassionati. “Una bella manifestazione – afferma Cassisi – per una bella frazione come quella di Frigintini. Sono momenti come questi che conciliano la passione per lo sport con tutto ciò che può rendere lo stesso un momento aggregativo di grande impatto. Sono certo che ne uscirà fuori una kermesse di notevole rilevanza. Complimenti a tutti”.