Giulia Alabiso (nella foto) è una studentessa di Santa Croce dell’Astra Iulm, l’associazione studentesca dell’Università Iulm, insignita di un prestigioso riconoscimento internazionale tra i 75 studenti dell’ateneo milanese che hanno rappresentato l’università al National Model United Nations 2025 (Nmun), la più rinomata simulazione diplomatica delle Nazioni Unite a livello globale, tenutasi a New York. La santacrocese Giulia Alabiso ha ricevuto in particolare il Peer Award, un riconoscimento conferito direttamente dagli altri delegati per la sua leadership, il suo impegno e la sua spiccata capacità di lavorare in team. La nutrita delegazione Iulm ha vissuto un’esperienza formativa di altissimo livello, alternando intense sessioni di simulazione diplomatica all’esplorazione della dinamica metropoli americana. Durante le giornate dedicate alla simulazione, gli studenti Iulm si sono misurati con colleghi provenienti da ogni angolo del pianeta, distinguendosi per le loro abilità negoziali, lo spirito di collaborazione e la solida preparazione. Questa partecipazione ha offerto un’opportunità impareggiabile per mettere in pratica le conoscenze acquisite in aula e per affinare competenze trasversali cruciali per il futuro professionale.