La terza edizione del progetto “L’Officina dei Sogni” dell’Ics “Filippo Traina” di Vittoria si conferma un’eccellenza nell’ambito dell’educazione all’immagine, dimostrando come il cinema possa diventare un potente strumento didattico capace di sviluppare competenze trasversali negli studenti. Il percorso, avviato a gennaio 2025, ha attraversato tutte le fasi della produzione cinematografica, dalla teoria alla pratica, culminando nella realizzazione della webserie fantascientifica “Ad Astra”, attualmente in fase di montaggio. “L’alfabetizzazione cinematografica non è solo un’opportunità per conoscere la grammatica del linguaggio audiovisivo, ma rappresenta un’esperienza formativa completa che abbraccia competenze tecniche, creative e relazionali,” spiega il prof. Emanuele Busacca, responsabile scientifico del progetto. “In un’epoca dominata dalle immagini, educare i giovani a una fruizione consapevole dei media visivi è diventata una necessità formativa imprescindibile”. Il modulo di preproduzione ha fornito agli studenti una solida base teorico-pratica, esplorando la storia del cinema dalle origini ai giorni nostri. Particolarmente stimolanti sono state le esperienze pratiche, come la ricreazione delle tecniche di Georges Méliès e la sperimentazione dell’effetto Kulešov, che hanno permesso ai ragazzi di comprendere visceralmente il potere del montaggio e della manipolazione delle immagini. L’aspetto più innovativo del percorso è stato l’approccio immersivo alla produzione audiovisiva. Gli studenti hanno partecipato attivamente a tutte le fasi della realizzazione: dalla scrittura della sceneggiatura al casting, dalle riprese alla direzione degli attori, fino alla post-produzione. Questa metodologia “learning by doing” ha permesso loro di sviluppare competenze concrete attraverso un’esperienza diretta sul campo. Il percorso ha avuto un impatto significativo anche sul piano psicologico e sociale. “Abbiamo osservato un progressivo aumento dell’autostima, soprattutto negli studenti inizialmente più timidi o meno integrati,” sottolinea il dirigente scolastico Carmelo La Porta. L’Officina dei Sogni si inserisce nel Piano Nazionale Cinema per la Scuola, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura, e rappresenta un modello virtuoso di come il cinema possa diventare uno strumento educativo capace di contribuire alla crescita personale e collettiva degli studenti. Il progetto si avvia verso la conclusione con la fase di montaggio della webserie “Ad Astra”, che terminerà entro il 30 maggio. Le competenze acquisite dagli studenti durante questo percorso non si limiteranno alla produzione audiovisiva, ma costituiranno un patrimonio di conoscenze e capacità che arricchirà il loro futuro personale e professionale.