Ance Ragusa conferma il proprio impegno a favore della crescita delle imprese e della sicurezza sui luoghi di lavoro, annunciando il rifinanziamento e potenziamento del Fondo per la Formazione, con una dotazione complessiva di 180.000 euro destinata alle imprese associate. Dopo l’impegno economico dello scorso anno, l’associazione nazionali costruttori edili di Ragusa mette in campo un ulteriore impegno e dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026, ogni impresa associata ad Ance Ragusa potrà ricevere un contributo fino a 5.000 euro per i corsi organizzati dall’Ente Sfera – Scuola Edile e Cpt di Ragusa. Il contributo, pari a 25 euro per ogni ora di formazione frequentata con profitto da dipendenti e/o titolari e legali rappresentanti, è pensato per incentivare l’aggiornamento professionale e promuovere la cultura della sicurezza. “Ance Ragusa considera la sicurezza sul lavoro un principio inderogabile e fondante dell’attività d’impresa – dice il presidente Giorgio Firrincieli (nella foto) -. Per questo incentiviamo la formazione specialistica, rimborsando le ore dedicate all’aggiornamento professionale di imprenditori e lavoratori. Un impegno concreto per cantieri più sicuri e imprese più consapevoli”. Al fondo possono accedere tutte le imprese associate ad Ance Ragusa in regola con i contributi associativi. I partecipanti possono essere dipendenti, operai, impiegati, quadri, dirigenti, titolari, amministratori, legali rappresentanti. I corsi ammessi sono formazione generale e specifica; sicurezza (Rspp, Rls, Antincendio, Primo Soccorso); ponteggi, gru e mezzi meccanici; altri corsi abilitanti organizzati da Ente Sfera. Per richiedere il contributo basta frequentare un corso dell’Ente Sfera e presentare apposita domanda con gli attestati di partecipazione. Ance Ragusa, verificata la documentazione, erogherà il contributo entro 15 giorni. “Con Ance Ragusa, la formazione diventa un investimento garantito – conclude Firrincieli – Invitiamo le imprese che non siano ancora associate ad entrare nella nostra rete per beneficiare di tutti benefici”.