Si è riunito questa mattina il tavolo tecnico istituito dall’Asp di Ragusa per approfondire i casi di malformazioni congenite e malattie degenerative del sistema nervoso nel territorio di Pozzallo, al centro di una segnalazione da parte dell’associazione “Stele di Rosetta”. Il Tavolo, coordinato dal direttore sanitario dell’Asp, dottoressa Sara Lanza, ha visto la partecipazione dei direttori del Dipartimento di Salute Mentale, Giuseppe Morando, e di Prevenzione, Giuseppe Smecca. Presenti, inoltre, il direttore dell’U.O.C. Neurologia, Antonello Giordano; il responsabile del Distretto Sanitario di Modica, Claudio Caruso; il referente del Registro Tumori di Ragusa, Giuseppe Cascone; la responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Genetica Medica, Luana Mandarà; l’assistente sociale Stefania Lorefice, in servizio presso la Neuropsichiatria infantile di Ragusa; e la dott.ssa Maria Lucia Antoci, in rappresentanza di Arpa Sicilia. Ha portato il proprio contributo anche il sindaco di Pozzallo, on. Roberto Ammatuna. Nel corso della riunione è stato stabilito di proseguire con la raccolta e l’analisi sistematica dei dati epidemiologici, con particolare attenzione ai valori di incidenza e prevalenza delle patologie segnalate, a partire dai disturbi dello spettro autistico nella popolazione residente del Comune di Pozzallo. “Il nostro obiettivo – ha dichiarato la dottoressa Lanza – è quello di fornire una lettura scientifica, accurata e trasparente dei fenomeni segnalati. Per farlo, è essenziale disporre di dati solidi, aggiornati e confrontabili. Solo così potremo valutare correttamente l’eventuale presenza di anomalie e orientare in modo efficace le nostre azioni. Al termine della raccolta dati in possesso dei servizi dell’Azienda, procederemo con l’analisi integrata delle evidenze e con la definizione di eventuali iniziative, anche coinvolgendo altri attori istituzionali e scientifici, laddove necessario”. Il tavolo si aggiornerà entro un mese. Nei giorni scorsi le polemiche dell’associazione La stele di Rosetta proprio perché l’osservatorio non si era riunito ancora neppure una volta.