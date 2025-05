E’ sempre un momento molto emozionante quello che, in occasione dei festeggiamenti patronali di San Giorgio martire, segna la chiusura dell’anno catechistico. Un evento che il parroco del duomo, il sacerdote Giuseppe Antoci, avendo avviato il proprio cammino pastorale in questo ruolo da qualche mese, ha potuto seguire per la prima volta, dicendosene particolarmente entusiasta. Ancora una volta la comunità parrocchiale ha messo in evidenza tutta la propria unione, la propria forza di gruppo, con una serie di momenti che, caratterizzati da giochi di vario tipo, sono riusciti a coinvolgere i più piccoli, i ragazzini del catechismo. L’appuntamento è stato ospitato nel campetto di Santa Maria La Nova dove, subito dopo i giochi, si è tenuta l’agape fraterna anche in questo caso sotto il segno del glorioso patrono della città. Oggi, intanto, si prosegue con gli altri appuntamenti previsti dal programma delle celebrazioni.In particolare, alle 19 ci sarà, al Duomo, la celebrazione eucaristica presieduta da don Andrea La Terra con la partecipazione della comunità parrocchiale di San Giuseppe artigiano. Dalle 19,30 alle 22 l’adorazione eucaristica. Domani, memoria di Santa Rita da Cascia, alle 18,30 è in programma la recita del Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Franco Ottone con la partecipazione della comunità parrocchiale di San Pio X di Ragusa. Al termine della celebrazione, dopo che nel pomeriggio era stata traslata dalla chiesa di San Francesco all’Immacolata sino al Duomo, sarà collocata una reliquia di Santa Rita all’interno dell’Arca santa restaurata. Azione di restauro che si è concretizzata grazie ai buoni uffici del deputato regionale Giorgio Assenza e al lavoro della Soprintendenza di Ragusa e dell’assessorato regionale ai Beni culturali. Sempre domani, alle 18,30 ci sarà la seconda camminata sportiva non competitiva organizzata dal gruppo Free walkers con il patrocinio del Panathlon club di Ragusa, partenza e arrivo in piazza Duomo e percorso di circa otto chilometri tra le vie e i vicoli di Ibla. Alle 20,15 ci sarà il concerto in onore a San Giorgio martire del coro polifonico Enarmonia diretto dal maestro Dario Adamo. Alle 21 è in programma l’accensione musicale delle luminarie artistiche a cura dell’associazione culturale Novum 1693 presso piazza Duomo. Alle 21,30, poi, “Tra arte e leggenda”, apertura e visita guidata del portone del Duomo di San Giorgio e del museo del Duomo a cura sempre dell’associazione Novum 1693.