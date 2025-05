Ragusa piange la scomparsa del prof. Giuseppe Giusto, dagli amici conosciuto come Pino. Aveva 93 anni. E’ venuto a mancare in Lombardia, in provincia di Pavia, dove si era trasferito, assieme alla moglie, per stare accanto all’amato figlio medico, Marcello. E’ stato docente di inglese e, per molti anni, fu un punto di riferimento per le generazioni che si sono succedute al liceo scientifico Enrico Fermi. Fondamentali, nonostante l’apparente severità, la sua vicinanza ai ragazzi e la capacità di indicare loro che cosa fosse meglio per la vita futura. Numerosi, in queste ore, gli attestati di cordoglio alla famiglia. I funerali domani mattina, a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia, dove la salma sarà cremata e le ceneri riposeranno nel cimitero comunale.