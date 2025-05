Ci sono giorni in cui le città sembrano respirare più intensamente. Giorni vivi, colmi di voci, note e sorrisi. Sono i giorni di “Festacrante in centro”, la rassegna promossa dal Centro Commerciale Naturale “I Tre Ponti” con il sostegno del Comune di Ragusa. Un programma di eventi, inaugurato lo scorso aprile, che proseguirà fino a settembre animando il cuore cittadino con appuntamenti capaci di intrecciare cultura, memoria e festa. Dopo il successo e le suggestioni degli scorsi incontri, la manifestazione torna oggi, mercoledì 21 maggio, in via Roma alle ore 18.30. Festacrante si intreccerà con la rassegna “Colibrì” per un incontro che celebra la parola, il pensiero e la musica. Protagonista sarà Elvira Seminara, autrice del libro “In Sicilia con Franco Battiato” (Giulio Perrone Editore), presentata da Simone Digrandi. A rendere ancora più intenso il pomeriggio, gli intermezzi musicali a cura del gruppo “Musikanten”, offerti dal Ccn “I Tre Ponti”, che renderanno omaggio al genio di Franco Battiato, in un dialogo sottile tra lettura e melodia. Venerdì 23 maggio, sempre in via Roma, alle ore 19.00, sarà invece la volta della “Swing Skizzo Band”. Con la loro inconfondibile cifra stilistica fatta di ritmo, eleganza e divertimento, l’ensemble porterà in scena uno spettacolo dal gusto retrò e coinvolgente, animato da sonorità swing e atmosfere che ricordano le sale da ballo di un tempo. L’evento invece previsto per sabato 24 maggio è stato annullato per motivi organizzativi.