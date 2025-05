L’annuale “Giornata della Legalità e dell’Ambiente” dell’Istituto Galileo Ferraris di Ragusa si svolgerà il 23 maggio nei locali di via Pietro Nenni, dopo il rinvio per l’allerta meteo della scorsa settimana. Le attività, coordinate dal prof. Giuseppe Cambiano e dirette dal dirigente scolastico prof. Ing. Rosario Biazzo, prevedono dei laboratori didattici tenuti nelle classi dai funzionari delle Forze dell’ordine dei Comandi provinciali per sensibilizzare gli studenti ai temi del rispetto delle regole sociali, della convivenza civile e del rispetto ambientale. Nell’auditorium “Saro Di Grandi” gli studenti delle classi quinte degli indirizzi Tecnico Tecnologico, del Professionale e del Liceo Artistico parteciperanno alle 9,30 alla conferenza-dibattito, che vedrà la presenza del dr. Bruno Giordano (magistrato di Corte di Cassazione), della dottoressa Daniela Mercante (Direttore Ambito Territoriale di Ragusa dell’Usr), del dr. Tommaso Castronovo (presidente Legambiente Sicilia). Agli studenti si proporranno delle riflessioni che uniscono insieme le istituzioni, a partire dalla scuola, nella costruzione di percorsi di consapevolezza e di responsabilità nella costruzione di una società più rispettosa della dignità della persona, delle regole della comunità civile e dell’ambiente in cui si vive. Per gli studenti previsti anche momenti di sport con l’organizzazione del Torneo delle Legalità di calcetto e di pallavolo, in attuazione dei principi del “fair play”. Nel cortile dell’istituto sarà allestita una mostra dei mezzi di servizio e di soccorso delle Forze dell’ordine e del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. Gli studenti dell’indirizzo enogastronomico garantiranno il servizio di accoglienza e offriranno un rinfresco per gli ospiti intervenuti.