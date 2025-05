E’ uno dei giorni più attesi per i devoti e per i fedeli. Domani, finalmente, il simulacro del santo cavaliere, il glorioso patrono di Ragusa San Giorgio (nella foto Salvo Bracchitta), tornerà ad abbracciare il suo popolo. E lo farà nel contesto della prima delle tre giornate dedicate alle processioni lungo le viuzze della città antica di Ibla. La giornata comincerà alle 10 con l’esposizione del Santissimo Sacramento, l’adorazione eucaristica e il tempo per le confessioni. A mezzogiorno ci sarà la benedizione eucaristica. Nel pomeriggio alle 17,30 la recita del Rosario mentre alle 18 la celebrazione eucaristica sarà animata dal gruppo giovani e giovanissimi di Azione cattolica con la partecipazione dei portatori del simulacro di San Giorgio. Alle 19 l’attesa processione con il simulacro di San Giorgio e l’Arca santa, il cui restauro è stato presentato in queste ore, lungo le seguenti vie: piazza Duomo, corso XXV aprile, piazza Pola, via Orfanotrofio, largo Camerina, via del Mercato, piazza Repubblica, corso Don Minzoni, largo San Paolo, via Giusti, piazza Repubblica e chiesa Anime sante del Purgatorio. All’interno di questo edificio di culto sosterà l’Arca santa e poi verrà ripresa il giorno successivo.

La processione, dunque, proseguirà solo con il simulacro del santo cavaliere lungo piazza Repubblica, iva del Mercato, via XI febbraio, via Torrenuova, via Porta Modica, viale Regina Margherita, via del Portale, via dei Normanni, piazza Odierna, corso XXV aprile e chiesa di San Tommaso per il rientro. Qui il simulacro del glorioso patrono di Ragusa sarà ricoverato per la notte. Per quanto riguarda il programma ricreativo, domani sera, alle 21,30 ci sarà lo spettacolo musicale del gruppo Radio Freccia tribute band.