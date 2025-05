Una giornata interamente dedicata allo sport, al movimento e al divertimento per tutta la famiglia. Domenica 25 maggio, dalle 10,30 alle 20,30, il Centro commerciale ibleo ospita la Festa dello Sport +Movimento, in collaborazione con il Csen (Centro sportivo educativo nazionale) – comitato provinciale di Ragusa. Il programma della giornata si annuncia ricco di prove aperte, dimostrazioni e attività per grandi e piccini, tra la galleria e l’area esterna del centro. Ci sarà la possibilità di assistere e cimentarsi in discipline come: karate, fitness, scherma antica, equitazione, skate, arrampicata, cinofilia, danza e molto altro (nella foto da sinistra Naccari, Cassisi e Gurrieri). Il Centro commerciale ibleo e il Csen intendono promuovere uno stile di vita sano e attivo, valorizzando lo sport come strumento di socialità, crescita personale e inclusione. Sarà una occasione per scoprire nuove discipline, mettersi in gioco, divertirsi insieme e conoscere le realtà sportive del territorio. Durante la giornata sarà possibile assistere a una serie di esibizioni e partecipare a sessioni guidate con istruttori e atleti professionisti. Il sito ufficiale www.centroibleo.it mette a disposizione dei visitatori il palinsesto dell’intera giornata. “Trenta le società sportive provenienti da tutta la provincia di Ragusa – dice il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – per circa 450 atleti che parteciperanno e con attività che copriranno quasi tutte le aree del centro commerciale la cui direzione, rappresentata da Alessia Naccari e Carla Gurrieri, ha fortemente puntato su questo momento per dare un segnale sul fronte del benessere. Noi ci saremo, oltre che con il sottoscritto, con il consigliere regionale Raffaele Furnaro e con il consigliere provinciale Gianni Dicaro assieme al responsabile di settore delle discipline bionaturali, Gianni Cassisi, per coinvolgere quante più persone sarà possibile. La Festa dello sport è un appuntamento da non perdere”.