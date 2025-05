Inveisce contro polizia e carabinieri, insulta lo Stato italiano e la premier, con un coltello in mano. Avrebbe detto a due carabinieri: “Ora vi faccio vedere io”. Un tunisino di 43 anni, arrestato lo scorso 3 maggio a Vittoria per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, è stato condannato a un anno di reclusione con il rito alternativo del patteggiamento. L’uomo stava lanciando rifiuti in strada. Sul posto, i militari dell’Arma avevano richiesto i documenti per un controllo. Il tunisino aveva opposto resistenza e con un coltello in mano aveva insultato i militari minacciandoli. Il processo per direttissima dopo che per l’uomo si era registrata la convalida dell’arresto e la disposizione della custodia cautelare in carcere. Il 43enne, difeso dall’avvocato Italo Alia, ha patteggiato la pena a un anno di reclusione, dinanzi al giudice Maria Rabini. La pena è stata sospesa.