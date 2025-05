Due momenti molto significativi hanno contrassegnato la giornata di ieri nel contesto dei solenni festeggiamenti patronali in onore di San Giorgio. Il primo riguarda Santa Rita da Cascia, venerata come la “santa dei casi impossibili”, una cui reliquia, recuperata dai giovani della parrocchia della chiesa Madre direttamente in Umbria è stata posta, ieri sera, dal parroco, il sacerdote Giuseppe Antoci, all’interno dell’Arca santa che, nel frattempo, dopo il completamento del pregevole restauro, è stata traslata dalla chiesa di San Francesco all’Immacolata sino al duomo. I fedeli e i devoti hanno avuto modo di apprezzare la maestria con cui si è proceduto a effettuare l’intervento (foto sotto di Giovanni Gurrieri).Il parroco e il comitato dei festeggiamenti hanno espresso un sentito ringraziamento all’on. Giorgio Assenza, il quale si è personalmente interessato al fine di ottenere un finanziamento regionale destinato al restauro. Un ringraziamento particolare, poi, è stato indirizzato alla Regione Siciliana e alla Soprintendenza dei beni culturali di Ragusa, il cui intervento ha reso possibile il recupero e la valorizzazione di un simbolo tanto caro alla città, restituendo allo stesso l’antico e brillante splendore. Altro momento importante, ieri sera, quello dell’accensione delle luminarie artistiche che, anche quest’anno, sono curate dalla ditta Novarlux luminarie e che hanno attirato l’attenzione sia per la maestria della realizzazione quanto per i giochi musicali che hanno alternato accensione e spegnimento facendo rimanere molti con il naso all’insù affinché fosse meglio ammirata la bravura artigianale messa in campo. Intanto, domani, sabato 24 maggio, seconda giornata dedicata alla processione del simulacro e dell’Arca santa. Alle 9 la celebrazione eucaristica nella chiesa di San Tommaso apostolo. Dalle 10 alle 12,30 la chiesa di San Tommaso apostolo resta aperta per la preghiera personale al glorioso martire San Giorgio. Alle 17,30 recita del Rosario a San Tommaso e nella chiesa delle Anime sante del Purgatorio. Alle 18 la messa al Purgatorio presieduta da don Corrado Garozzo, alle 18 la celebrazione eucaristica a San Tommaso presieduta dal parroco, il sacerdote Giuseppe Antoci. Quindi, alle 19, la processione con il simulacro di San Giorgio per le seguenti vie: chiesa S. Tommaso, corso XXV aprile, piazza Pola, corso XXV aprile, piazza Duomo, via Maria Paternò Arezzo, via Ten. Distefano, via XI febbraio, via del Mercato, piazza Repubblica, chiesa Anime sante del Purgatorio (qui si preleverà l’Arca santa), piazza Repubblica, via del Mercato, via Chiaramonte, piazza Chiaramonte, via Tenente La Rocca, via Caporale Bellina, via Arc. Distefano, via Giardino, piazza G. B. Odierna, corso XXV aprile, piazza Pola, corso XXV aprile, piazza Duomo e rientro in chiesa Madre. Alle 21, dopo il rientro del simulacro, ci sarà uno spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Pirotecnica iblea di Lorenzo Massari. Alle 21,30, in piazza Duomo, il concerto della band Sugarfree.