È stato trovato senza vita questa mattina Francesco Iozzia, 49 anni, originario di Rosolini e conosciuto da molti con il soprannome di “Ciccio”. Il ritrovamento è avvenuto in via delle Angurie, nella zona di Marina di Marza, nel territorio comunale di Ispica, dove l’uomo risiedeva da tempo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i medici legali, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per chiarire le cause del decesso. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze della morte.

La notizia ha rapidamente fatto il giro delle comunità di Ispica e Rosolini, lasciando sgomenti amici e conoscenti. Francesco Iozzia era una figura conosciuta e benvoluta da molti e la notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio. Saranno ora gli esami medico-legali e le indagini in corso a fare luce sulle cause della morte. Le autorità mantengono il massimo riserbo, in attesa di elementi più concreti per ricostruire quanto accaduto.