Devozione antica quella dei fedeli della parrocchia Santissimo Ecce Homo di Ragusa nei confronti di Santa Rita. La possiamo fare risalire intorno alla metà dell’Ottocento visto che il quadro che raffigura la santa e che è conservato nella parrocchia, sebbene non abbia alcuna datazione, lo si può fare ricondurre a poco dopo questo periodo. Quindi, appare probabile che la devozione sia cominciata poco prima della realizzazione della santa icona. In ogni caso, la parrocchia ha sempre coltivato e consolidato, nei decenni, questa devozione nei confronti della santa da Cascia. Ieri, in occasione della memoria liturgica di Santa Rita, numerosi i momenti significativi.L’ultimo quello di ieri sera contrassegnato dalla benedizione delle rose, fiore iconico per la santa, che è stata impartita dal vicario generale della diocesi di Ragusa, il sacerdote Roberto Asta, presente il parroco, il sacerdote Salvatore Vaccaro. Il modo migliore di imitare i santi, e ancora prima la Madonna – è stato spiegato dai vari sacerdoti che, nel corso della giornata, si sono alternati a presiedere le funzioni religiose alla presenza del parroco, il sacerdote Salvatore Vaccaro – è imitare le loro virtù. Maria è il modello della santità, la sua santità è radicata nella preghiera, dal suo esempio dobbiamo fare sì che la nostra vita diventi preghiera. La vera devozione a Maria consiste anche nell’imitarla nella preghiera magnificando con lei il Signore. Impariamo, quindi, a segnare le ore della nostra giornata con la preghiera, come ha fatto Santa Rita che alla preghiera ha dedicato ed offerto ogni cosa, ogni difficoltà, ogni dolore, ogni scelta (foto di Salvo Bracchitta).Numerosi i devoti e i fedeli che, nel corso della giornata di ieri, hanno scelto di recarsi nella chiesa per una preghiera o anche solo per depositare un fiore o accendere un lumino sull’altare dedicato alla santa. In questi giorni, a sostenere la diffusione mediatica dell’evento religioso è stata l’impresa Gali group trasporti e logistica di Ispica che ha voluto puntare sull’aspetto caratteristico di queste celebrazioni.