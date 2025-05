Nell’incidente mortale in territorio di Rosolini, a perdere la vita è stata una donna di 68 anni, grave la figlia. Entrambe sono di Rosolini. Uno dei soccorritori scopre che sono la moglie e la suocera. La squadra di soccorso era stata inviata venerdì mattina per un grave incidente stradale lungo l’autostrada A18 Siracusa Gela, all’altezza di Rosolini.

Uno dei soccorritori, come accennato, si è reso conto che l’auto coinvolta apparteneva a sua moglie, a bordo del veicolo insieme alla madre. Mentre la moglie è stata trasportata in ospedale, per la suocera non c’è stato nulla da fare. Il soccorritore, nonostante il dramma personale, ha saputo mantenere una freddezza e una lucidità straordinarie, adempiendo al proprio dovere con professionalità. Solo più tardi, al pronto soccorso di Avola, ha potuto lasciare spazio al dolore e alla disperazione. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo: per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è finito fuori strada e lo schianto si è rivelato fatale per la donna più anziana.