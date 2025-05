Tutto pronto per la Partita del cuore che si terrà domani alle 16,30 allo stadio comunale Aldo Campo di contrada Selvaggio a ingresso gratuito. A ricordarlo è il consigliere comunale Sergio Firrincieli che sottolinea come l’iniziativa sia stata promossa dagli studenti di tre istituti di istruzione secondaria superiore, lo scientifico Enrico Fermi, l’Itca Fabio Besta e il Vico Umberto I Gagliardi con il supporto del Comune di Ragusa. “Voglio altresì rammentare – chiarisce Firrincieli – che tra i protagonisti della giornata ci sarà anche l’Aiad – Associazione italiana assistenza ai diabetici che avrà un ruolo centrale, non solo per la sua presenza attiva con uno stand informativo e uno screening gratuito della glicemia rivolto agli studenti maggiorenni, ma anche perché il contributo simbolico che potrà liberamente arrivare dai partecipanti alla giornata sarà destinato all’acquisto di un elettrocardiografo. Uno strumento fondamentale che andrà a potenziare i servizi sanitari offerti gratuitamente agli associati dell’Aiad, con particolare attenzione alla prevenzione delle complicanze cardiovascolari, spesso associate al diabete”. “Ecco perché – continua Firrincieli – la “Partita del Cuore” si trasforma così in un’occasione concreta per coniugare sport, sensibilizzazione e sostegno reale a chi vive con il diabete, contribuendo a rendere la prevenzione accessibile a tutti. Un piccolo gesto per un grande obiettivo: aiutare a prendersi cura della salute di molte persone”.