A Ragusa e a Modica si sono tenute le due prime assemblee elettive comunali. Due realtà che storicamente fanno registrare un alto livello di associati distinguendosi nel panorama italiano. Nel capoluogo ibleo, l’appuntamento si è tenuto alla presenza del vicesindaco Gianni Giuffrida, che detiene la delega ai Lavori pubblici, e dell’assessore comunale allo Sviluppo economico, Giorgio Massari. Numerosi sono stati gli argomenti trattati, a cominciare dagli investimenti che interessano la città, dal recupero del centro storico, agli investimenti su Marina, agli interventi su Ibla. Riflettori particolari sono stati puntati sulla zona artigianale e sull’area di sviluppo industriale, oltre che sui processi di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio. Approfondita anche la questione riguardante le ricadute economiche sulle città coinvolte dai fondi europei Fua (Functional urban areas), interventi strategici per lo sviluppo e la gestione sostenibile del territorio. Si è poi parlato della progettualità messa in campo da parte di entrambi gli assessorati che puntano al recupero di aree del territorio non accessibili e abbandonate. Quindi, il concetto è quello del consumo di suolo zero e investimenti molto importanti in termini economici per il recupero di aree non utilizzate, dando vita a quello che si può ritenere a tutti gli effetti un percorso virtuoso. Nel corso dell’incontro sono stati designati i delegati ragusani che parteciperanno all’assemblea territoriale del 28 giugno nella quale sarà eletto il nuovo presidente territoriale della Cna di Ragusa.A Modica (nella foto sotto), invece, si è registrata un’altra importante occasione di confronto tra imprenditori e amministrazione comunale nella sede dell’associazione di categoria. Imprenditrici e imprenditori stanno costruendo, nel corso delle assemblee dei singoli mestieri oltre che degli incontri cittadini, un gruppo dirigente di alto profilo. Con gli assessori Tino Antoci e Samuele Cannizzaro è stato possibile discutere delle prospettive per la zona artigianale di contrada Michelica a seguito del nuovo bando per l’assegnazione dei lotti liberi, oltre che di priorità riguardanti la zona industriale Modica-Pozzallo, per non dire del programma degli interventi della Fua, ovvero delle azioni strategiche per lo sviluppo e la gestione sostenibile nel territorio modicano. Infine, su proposta dell’assemblea, la Cna ha affrontato un tema molto sensibile che è quello della Creset che sembra non tenere conto del regolamento comunale. E’ stata già inviata richiesta ufficiale al sindaco per convocare un tavolo con la Creset, così come deciso durante l’assemblea, al fine di affermare un diritto acquisito dalle imprese, ovvero confermare (come prevede appunto il regolamento) la detassazione della Tari al 100% per le imprese che presentano la richiesta di sgravio, dimostrando il corretto smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi. Tutto ciò per evitare contenziosi che rischiano di complicare ulteriormente la già difficile vita, dal punto di vista burocratico, delle imprese locali. La Cna ha evidenziato che, attraverso la propria sede, assisterà tutte le imprese modicane che ne hanno diritto. Anche in questo caso sono stati eletti i delegati all’assemblea territoriale.