La magia si ripete. Il glorioso patrono di Ragusa, San Giorgio, torna ad abbracciare il suo popolo. Ieri sera è stata molto partecipata, più degli altri anni, almeno in tempi recenti, la prima processione. Segno di un’attenzione sempre crescente da parte di fedeli e devoti. Prima l’uscita dal duomo del simulacro e dell’Arca santa. Poi il tradizionale itinerario sino ad arrivare alla chiesa delle Anime sante del Purgatorio dove ha sostato l’Arca santa. Quindi la continuazione della processione sino al Giardino ibleo per i consueti fuochi pirotecnici e, quindi, l’entrata nella chiesa di San Tommaso apostolo. Domani, VI domenica del tempo di Pasqua, è il gran giorno. Il giorno della grande processione che coinvolgerà l’intera città. Si comincia già alle 9 con il festoso suono delle campane e lo sparo di colpi a cannone. Quindi alle 10,30 e alle 12 la celebrazione eucaristica in chiesa Madre. Alle 10,30 ci sarà l’esibizione del corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa per le vie del centro storico.A mezzogiorno, il festoso suono delle campane e lo sparo dei colpi a cannone. Quindi, alle 17, l’esibizione dei corpi bandistici San Giorgio Città di Ragusa, diretto dal maestro Antonio Palermo, e Vito Cutello da Chiaramonte Gulfi, diretto dal maestro Paolo Scollo. Alle 17,30 ci sarà la sfilata dei tamburi di Giarratana con partenza dai Giardini iblei lungo le vie del centro storico. Alle 17,15, in chiesa Madre, la recita del Rosario mentre alle 18 prenderà il via il solenne pontificale presieduto dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, con l’animazione della Schola cantorum parrocchiale, diretta da Salvatore Tribastone, all’organo il maestro Luca Occhipinti. Parteciperanno le autorità civili e militari cittadine e provinciali. Alle 19,30 partirà la solenne processione con il simulacro di San Giorgio e l’Arca santa per le seguenti vie: piazza Duomo, Conte Cabrera, Largo Camerina, Orfanotrofio, delle Suore, Tenente La Rocca, Giardini, piazza Odierna, corso XXV aprile, piazza Pola, corso XXV aprile, piazza Duomo, Duomo, Capitano Bocchieri, Ten. Distefano, XI febbraio, del Mercato, piazza Repubblica, chiesa Anime sante del Purgatorio (qui si celebreranno solennemente i vespri), piazza Repubblica, del Mercato, Largo Camerina, Orfanatrofio, Pola, corso XXV aprile, Duomo, chiesa Madre San Giorgio. Alle 21 è in programma lo spettacolo pirotecnico presso i Giardini iblei a cura della pluripremiata ditta Zio Piro di Gianni Vaccalluzzo. Alle 23 il gran finale artistico e fantasmagorico con spettacolo video mapping immersivo a cura di Playart Multimedia di Giuseppe Casciello e spettacolo piromusicale eseguito dalla pluripremiata ditta Fratelli Vaccalluzzo da Belpasso.