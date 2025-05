Un grave incidente stradale ha spezzato la vita di Antonio Grasso (nella foto), 25 anni, agente di polizia penitenziaria.

Il giovane ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato in via Parini, a Caltagirone, in un tratto compreso tra la rotatoria di via Collegiata e l’innesto con le vie Manfredi Modica e Salvatore Carnevale.

L’agente di Polizia Penitenziaria Grasso, originario del posto e da poco trasferitosi in Sardegna per lavoro, era in attesa di rientrare stabilmente in Lombardia grazie a un trasferimento approvato. Un progetto che purtroppo non si realizzerà mai.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, il giovane avrebbe perso il controllo della sua Kawasaki 600cc, andando a schiantarsi contro un muro in cemento ai margini della carreggiata. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime: trasportato d’urgenza all’ospedale “Gravina”, è deceduto poco dopo a causa dei politraumi riportati.