Buona la prima per il Modica Calcio che si aggiudica la gara di andata in quel di Pisticci con il risultato di 2-0. Una sfida giocata a ritmi alti ma che non ha visto una grande mole di occasioni con le due formazioni concentrate a studiarsi. Alla fine le qualità degli uomini della Contea sono venute fuori e hanno portato il risultato dalla propria parte.

Primo tempo avaro di emozioni con le due formazioni che si studiano e non incidono, impegnando decisamente poco i due estremi difensori. Gli uomini di Ferrara provano a giocare palla e a trovare spazi tra le maglie avversarie ben messe in campo, tra i più attivi Cacciola, che prova a mettere palloni in mezzo senza trovare grande fortuna. Formazione ospite che tiene bene il campo e non rischia mai seriamente, padrona della partita pur non trovando la via del gol in una prima frazione che al fischio finale registra lo 0-0 sul tabellone, con poche occasioni ed un tabellino che resta invariato in ogni sua componente.

La ripresa inizia con il Modica ancora in possesso della gara alla ricerca di una trama che possa portare gli attaccanti davanti Asslani alla ricerca del vantaggio. Al 10’ della ripresa è però un difensore a rendersi protagonista nell’aria avversaria, Rossi viene spinto e manca l’impatto con il pallone, l’arbitro vede l’irregolarità e fischia il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Cacciola che vede il suo tiro toccato dal portiere avversario ma comunque insaccarsi in rete per l’1-0. Dopo un quarto d’ora di gioco tocca a Idoyaga sfruttare un calcio di punizione, l’argentino è preciso nel centrare l’angolino basso sul palo del portiere, questo però intuisce e smanaccia in angolo. Sul finire di gara Francofonte lancia Schembari che deve saltare il portiere ma da posizione defilata manca l’appuntamento con il gol di tacco. Al 49’ gli ospiti la chiudono con un contropiede perfetto, Incatasciato lancia Arquin, la difesa si ferma alla ricerca di un fuorigioco che il guardalinee non segnala e l’attaccante francese è libero di battere a rete e chiudere la sfida sul 2-0.

Risultato importante per i rossoblu che al ritorno dovranno amministrare un vantaggio di due reti tra le mura di casa. Una qualificazione ormai ad un passo che però dovrà essere conquistata e ipotecata con carattere e una buona gestione.

ELETTRA MARCONIA – MODICA CALCIO 0-2

Elettra Marconia: Asslani, Sollazzo, De Palma, Di Mauro, Strumia, Casale, Carbone, Galli (21’ st Suglia), Bojang (45’ st Pompameo), Martinez, Cirelli. Panchina: Marino, Suglia, Pompameo. Allenatore: Giuseppe Viola

Modica Calcio: Pontet, Messina, Rossi, Francofonte, Schembari, Cappello, Neto (28’ st Incatasciato), Palmisano, Arquin, Idoyaga (40’ st Handzic), Cacciola. Panchina: La Licata, Mallia, Incatasciato, Denaro, Kondila, Handzic, Triolo, Montanaro, Fragapane. Allenatore: Pasquale Ferrara

Marcatori: 10’ st Cacciola rig. (M), 49’ st Arquin (M)

Ammoniti: Neto (M), Strumia, Bojang, Cirelli (E)