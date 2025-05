Insediato nei giorni scorsi il direttivo del comitato Imprenditoria femminile della Camera di Commercio del Sud Est. Confcooperative territoriale Ragusa esprime all’interno dell’importante organismo la consigliera provinciale Nuccia Alboni (nella foto) che è stata nominata consigliere del suddetto comitato. “Si tratta di un riconoscimento – spiega il presidente provinciale Confcooperative Ragusa, Luca Campisi – che premia competenza e dedizione e che, ne siamo certi, porterà una voce autorevole a sostegno delle imprese del nostro territorio. Nuccia Alboni non ha bisogno di presentazioni. E’ una figura di spicco ed è certo che il suo impegno sarà massimo nell’espletare questo nuovo ruolo che le permetterà di mettere in evidenza le sue caratteristiche”. “Ringrazio Confcooperative Sicilia – sottolinea la stessa Alboni – per il supporto e per aver creduto in me. Questo incarico, con il quale rappresento le tre province: Ragusa, Siracusa e Catania, rappresenta per me non solo un riconoscimento, ma anche una grande responsabilità: quella di portare la voce per rappresentarne le istanze delle imprese femminili del territorio, valorizzando competenze, esperienze e visioni in rosa. Porterò, come sempre, il mio impegno, la mia passione e la mia dedizione affinché questo comitato sia sempre più un punto di riferimento concreto per tutte le donne che lavorano”.